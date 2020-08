Brad Pitt et Jennifer Aniston réunis… pour une lecture

Y a-t-il un retour de flamme dans l’air? Après leurs retrouvailles lors des SAG Awards en début d’année, Brad Pitt et Jennifer Aniston vont de nouveau se donner la réplique, selon US Weekly.

Près de 15 ans après leur divorce, les deux acteurs vont en effet participer à une lecture virtuelle du scénario de » Ça chauffe au lycée Ridgemont » (« Fast Times at Ridgemont High »), une comédie américaine sortie en 1982.

Ils ne seront toutefois pas seuls à participer à cet événement qui aura lieu ce 21 août, puisqu’on pourra y retrouver également Sean Penn, Jimmy Kimmel, Morgan Freeman, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Julia Roberts, Dane Cook et Henry Golding.

Cette unique lecture sera diffusée sur TikTok et sur Facebook Live. Les fonds récoltés seront ensuite reversés à deux organisations à but non lucratif: CORE, qui lutte contre le coronavirus, et REFORM Alliance, qui milite en faveur d’une réforme de la justice pénale aux États-Unis.