Un couple décède à quelques heures d’écart deux jours après le décès de leur fils

Deux habitants originaires du New Jersey et mariés depuis 62 ans ont perdu la vie à quelques heures d’intervalle. Leur fils était décédé deux jours plus tôt du coronavirus.

Pour sensibiliser aux drames que peut engendrer le coronavirus, le gouverneur de l’Etat du New Jersey, Phil Murphy, est revenu sur l’histoire d’un couple décédé à cause du virus en avril dernier. Le 24 avril, Larry et Vicky ont perdu la vie à seulement quelques heures d’intervalle à cause du coronavirus. Deux jours plus tôt, leur fils, John, était également décédé de la même maladie.

« Ces trois âmes formidables et aimantes ont été retirées de leur famille en l’espace de 48 heures », a déclaré le gouverneur lors d’une conférence de presse. « La famille Freda reste dans nos pensées et dans nos prières ».

We remember Larry and Vicki Freda, and their son, John. One family. John was a proud Jersey product all the way. He had a creative soul, loving to write, draw, and work on art projects. He was an avid reader & movie buff. John was funny, thoughtful, intelligent, & introspective. pic.twitter.com/OsWUv7Cjsb — Governor Phil Murphy (@GovMurphy) August 12, 2020

« Ralentir la propagation du virus »

John Freda était un opticien de 51 ans décrit comme « drôle, réfléchi et intelligent », selon CNN. Ses parents avaient, eux, 86 et 83 ans. Le père de la famille, Larry, a servi pendant plusieurs années dans l’armée avant de travailler durant 24 ans dans une brasserie. Sa femme, Vicky, était secrétaire du maire de Fairfield, ville du Connecticut dans laquelle la famille a vécu après avoir quitté le New Jersey.

« La famille Freda n’est qu’une des milliers de familles qui ne connaissent que trop bien la force et la puissance affreuse de ce virus. Pour eux, et pour nous tous, nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour ralentir la propagation du virus et sauver des vies », a conclu Phil Murphy.

Près de 190.000 cas de coronavirus ont été recensés dans le New Jersey depuis le début de la pandémie. 15.912 personnes y ont perdu la vie.