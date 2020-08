Le confinement aurait rendu les chats plus amicaux

À l’inverse des chiens, les chats ont une réputation d’animal distant et indépendant, qui se fiche de l’éventuelle présence de leur maître. Pourtant, il se pourrait que la pandémie de coronavirus et le confinement qui en a découlé aient rendu ces animaux plus sociables et amicaux. C’est en tout cas le résultat d’une étude réalisée par une compagnie d’assurance britannique spécialisée dans les animaux.

Selon cette étude, 90% des sondés auraient trouvé du réconfort auprès de leur compagnon félin depuis mars. « Mon chat n’a jamais été câlin et n’appréciait pas les caresses. Mais quelques semaines après le début du confinement, il a commencé à s’asseoir sur mes jambes pendant que je regardais la télévision alors que cela n’arrivait jamais avant. Maintenant, il vient même au lit avec moi », se réjouit Lottie, une sondée. 51% des répondants affirment également que leur animal sort moins depuis le début de la pandémie, selon Lad Bible.

L’étude s’intéressait également aux chiens, et plus précisément à leur poids. Il était notamment question de savoir si, à cause de la présence de leur maître 24 heures sur 24, les meilleurs amis de l’homme avaient grossi pendant le confinement. Étonnamment, seuls 5% des chiens auraient pris du poids pendant cette période.