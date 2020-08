CONCOURS : tentez de gagner un smartphone et des écouteurs OPPO

Pour marquer cette rentrée académique d’une pierre blanche, OPPO, chef de file dans le domaine des appareils intelligents et révolutionnaires, lance une superbe promotion temporaire. Entre le 1er août et le 30 septembre, à l’achat d’un OPPO A91, recevez des écouteurs sans fil d’une valeur de 79€. Pour nos lecteurs, OPPO offre deux de ces sets ! Participez et tentez de gagner un smartphone OPPO A91 et des écouteurs sans fil OPPO Enco W31.

Smartphone OPPO A91

L’OPPO A91 combine un design innovant et une expérience photographique professionnelle, le tout à un prix très compétitif. C’est pourquoi cet appareil accessible et puissant est idéal pour faire connaissance avec la marque. Les modèles à la mémoire haute vitesse de 8GB et 128GB sont disponibles dans la plupart des commerces belges au prix de 299€. Ce smartphone ne pèse que 172 grammes et est également extra mince : 7,9 millimètres de large. Il possède 4 caméras permettant de capturer les plus beaux détails aussi bien le jour que la nuit. En plus, sa batterie chargée au maximum permet de tenir une journée.

Écouteurs OPPO Enco W31

Les écouteurs OPPO Enco W31 offre un confort maximal et une qualité d’écoute optimale. Dotés de la technologie Bluetooth, ils se connectent sans fil à votre smartphone ou tout autre appareil. Les bruits extérieurs sont atténués durant les conversations téléphoniques; l’idéal pour aller à l’école, prendre le bus ou le train ! Ses capteurs détectent votre activité et la musique se met en pause et se relance automatiquement lorsque vous enlevez et mettez vos écouteurs. Profitez ainsi de 15 heures de musique ininterrompue grâce au boîtier conçu pour charger vos écouteurs.

Pour plus d’informations et toutes les spécifications de l’OPPO A91, rendez-vous sur le site internet d’OPPO Belgique.

Participez à tous nos autres concours sur fr.metrotime.be/win.