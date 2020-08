Qui est Claire Carosone, le nouveau visage de la rentrée sur Plug RTL ?

Ce jeudi 20 août, Plug RTL lance Discover, un nouveau magazine de société présenté par la journaliste Claire Carosone, âgée de 24 ans.

Après avoir intégré la rédaction de Bel RTL et RTL Info, Claire Carosone va assurer la présentation de Discover, une nouvelle émission qui, à partir de ce 20 août, sera diffusée chaque jeudi sur Plug RTL. « Dans Discover, Claire Carosone vous emmène à la rencontre d’hommes, de femmes, de familles au profil singulier, aux parcours atypiques ou, parfois même, hors du commun », a annoncé la petite chaîne du groupe RTL.

Qui est Claire Carosone ?

Claire Carosone est une jeune journaliste de 24 ans, née en Picardie, dans le nord de la France. Elle est venue s’installer à Bruxelles il y a trois ans pour suivre son master en journalisme. « Passionnée de bande-dessinée et de cinéma d’animation, elle aime crayonner le portrait des gens. Surfeuse dès qu’elle peut, Claire n’a qu’une envie : voyager et découvrir le monde et ses différentes facettes », a annoncé RTL.

« Je vois ça comme une belle aventure »

« Le journalisme me fascine. Présenter des docus longs formats avec des sujets qui me parlent tellement, c’est une chance. Les reportages sont composés de sujets aux quatre coins du monde toujours avec une identité un peu originale, un concept et un angle que je trouve parlant pour le public et moi-même. Je vois ça comme une belle aventure », a quant à elle indiqué Claire Carosone.