Formation fédérale : La balle est dans le camp du Roi

Les préformateurs Paul Magnette et Bart De Wever ont remis lundi leur démission au Roi, comme attendu. Le chef de l’Etat tient sa décision en délibéré et a entamé un tour de consultation des partis politiques impliqués dans les négociations depuis les élections de mai 2019.

Les consultations se termineront en principe mardi en début d’après-midi par le président de DéFI, François De Smet. Lorsqu’il sera sorti, les observateurs guetteront le communiqué du Palais qui annoncera la suite du processus de formation d’un gouvernement fédéral et, éventuellement, une arrivée surprise place des Palais.

Plusieurs scénarios

Plusieurs scénarios sont évoqués: la prolongation du duo Magnette-De Wever même si elle paraît peu probable. Le président de la N-VA a déjà diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il constate l’impossibilité d’élargir à 6 partis la «bulle des 5» prêts à discuter sur la base de l’accord de base trouvé avec son homologue socialiste. Il y déplore un manque de courage politique et ne vise nommément personne. Mais il insiste sur les baisses d’impôts proposées pour soutenir l’emploi et l’économie et les jours difficiles vécus par les entrepreneurs, des thèmes chers aux libéraux, et évoque la prolongation de la capacité nucléaire pour rencontrer le défi climatique… une mesure difficile à avaler pour les écologistes.

Après le communiqué commun envoyé jeudi par les partis écologistes et libéraux, qui semble avoir scellé le sort de la préformation, une nouvelle mission pourrait être confiée aux présidents de l’Open Vld et d’Ecolo. Les Verts francophones, qui ont gagné des voix aux élections, n’ont jusqu’à présent pas reçu de mission royale.

Certains observateurs prédisent aussi une entrée en scène prochaine de la Première ministre, Sophie Wilmès. Occupée par la crise du coronavirus, la libérale s’est bâtie une image de personnalité au-dessus des partis. Elle a mené durant le mois de juillet de larges consultations en vue d’élaborer un plan de relance… Or, du côté du MR, l’on n’a pas caché que cette relance de l’économie constituait la priorité des priorités, et non la structure institutionnelle du pays, l’un des chapitres de l’accord de base Magnette-De Wever.

Un chemin miné

Le chemin semble toutefois toujours miné. Le PS a dit et répété qu’il n’entendait pas dépanner la coalition sortante. Et l’amertume est grande auprès des cinq partis qui étaient prêts à se lancer dans des négociations sur la base des travaux des préformateurs. En deux semaines, la N-VA a fait des concessions dans le domaine social et environnemental que nul n’attendait, faisait-on remarquer à bonne source. Le sentiment d’un certain gâchis domine aussi à l’égard des libéraux: ils ont apporté leur eau au moulin de ceux qui réclamaient depuis plus d’un an que PS et N-VA se parlent… avant de leur tourner le dos.

Si le duo Magnette-De Wever n’est pas prolongé, la possibilité de constituer un gouvernement avec le PS et la N-VA aura sans doute vécu. Le scénario de la Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes, chrétiens-démocrates) pourrait reprendre vie. Jusqu’à présent, il s’est heurté au refus du CD&V d’abandonner la N-VA afin de conserver une majorité en Flandre. Lundi, Joachim Coens n’a pas précisé s’il maintenait sa position.

Scrutin anticipé ?

Le 20 juillet, lorsqu’il a accepté la mission royale, M. Magnette s’était donné 50 jours pour réussir, sinon il faudrait organiser des élections. Lundi, sur Twitter, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a rappelé l’opposition de son parti à un scrutin anticipé. Et son alter ego flamand, Egbert Lachaert, ne voyait pas une telle éventualité avant 2021 vu la pandémie qui sévit toujours.

Dans un mois, une autre échéance est attendue: celle du vote de confiance au gouvernement minoritaire Wilmès. La Première ministre s’était engagée à poser la question au parlement 6 mois après avoir reçu la confiance de neuf partis pour faire face au coronavirus.