Des Japonais se mettent à dormir sur les routes

Un phénomène étrange et inexplicable inquiète les autorités japonaises. De plus en plus d’hommes et de femmes s’allongent en effet au beau milieu de la route pour y… dormir, selon CNews.

En 2009, rien que dans la province d’Okinawa, près de 7.000 dossiers de ce type ont été ouverts, parmi lesquels plusieurs accidents mortels. D’après le quotidien japonais Mainichi, il existe même un mot pour définir cette pratique: « rojo-ne » qui peut se traduire par « dormir sur la route ».

Okinawa police scramble to stop people from sleeping on road; over 7,000 cases in 2019 https://t.co/k0HOJBSfU8 — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) August 15, 2020

La plupart des personnes s’y adonnant le font généralement sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue. Okinawa étant une province possédant un climat chaud, ces Japonais seraient, selon certains, tentés de trouver de la fraîcheur en se collant au bitume. Pour d’autres, la bienveillance proverbiale de ses habitants inciterait en outre ces personnes à se sentir désinhibées.

Néanmoins, près de 7.221 appels ont été reçus en 2019 pour ces «rojo-ne», 16 l’ont été pour des accidents corporels, et trois personnes y ont laissé la vie.

Au premier semestre 2020, près de 2.702 appels d’urgence de ce type ont déjà été recensés. Il est toutefois difficile de savoir si ce phénomène est propre à cette province. « Nous sommes les seuls à collecter des statistiques propres au rojo-ne », a en effet expliqué le commandant Tadataka Miyazawa.

Désormais, des amendes pouvant aller jusqu’à 50.000 yens (environ 400 €) et des peines de prison sont prévues.