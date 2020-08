Une Bahreïnie poursuivie pour avoir insulté une divinité hindoue

Une femme bahreïnie de 54 ans est poursuivie en justice pour avoir «publiquement insulté» un symbole religieux, a indiqué dimanche la police. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on la voit en train de jeter à terre des statues de la divinité hindoue Ganesh.

Elle se trouve avec une autre femme près d’un présentoir dans un magasin dans le quartier de Juffair, à Manama, la capitale du Bahreïn. L’une d’elles attrape des statues représentant une divinité hindoue et les jette au sol. «C’est un pays musulman, non?», lance une des femmes.

I will install an idol of Bhagwan Ganesh ji in Bahrain embassy, if the Bahrain Govt fails to take strong action against this woman who is openly breaking the idols of Bhagwan Ganesh in Bahrain.

@moi_bahrain @IndiaInBahrain @bna_en @BahrainEmbIN pic.twitter.com/WO5iVjdR5g

— Suresh Chavhanke “Sudarshan News” (@SureshChavhanke) August 16, 2020