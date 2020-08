Un influenceur se filme secouant sa fille de six semaines par la jambe

Un influenceur russe a provoqué la colère des internautes en secouant violemment sa fille âgée de six semaines.

Igor Kravtasov est un influenceur russe de 35 ans. Ce Moscovite a provoqué la colère des internautes en se filmant avec son enfant de six semaines. Une vidéo qui aurait pu être on ne peut plus banale, sauf que M. Kravtasov tenait son nouveau-né par la jambe et la secouait intensément.

Les images, choquantes, sont remontées jusqu’aux forces de l’ordre qui ont décidé d’arrêter le père de famille, tout comme sa femme accusée de non-assistance à personne en danger. Pour sa défense, Igor Karvtasov a tout simplement expliqué qu’il s’agissait d’une sorte de « yoga » qui aiderait à « la formation des os » et à « la mobilité des ligaments ». Pour créer ses « exercices », il s’est basé sur le comportement des singes « dont nous descendons ».

Inutile de préciser que le comportement de M. Kravtasov est on ne peut plus dangereux pour son enfant. Ses actes auraient pu lui briser la nuque, provoquer une hémorragie suite à l’explosion de vaisseaux sanguins ou tout simplement causer le déplacement d’os et de vertèbres.

Face à la violence des images, les services sociaux envisagent de placer l’enfant.