Infectée par le Covid-19 depuis cinq mois, Anne-Sophie se confie

Alors que l’on pense souvent que les personnes touchées par le coronavirus guérissent après quelques jours ou semaines, certains, plus malchanceux, prennent plus longtemps pour se débarrasser de la maladie. C’est notamment le cas d’Anne-Sophie Spiette, une Stoumontoise de 37 ans.

Interrogée par La Meuse, celle qui est infectée depuis cinq mois a voulu sensibiliser sur les malades de longue durée. « J’ai l’impression d’être une petite vieille, je n’ai jamais été aussi fatiguée », explique d’emblée la trentenaire. Fortement touchée au niveau des poumons, Anne-Sophie affirme ne plus arriver à « sortir son chien ». « J’ai les poumons qui brûlent si je parle trop, si je fais trop d’efforts ou parfois juste comme ça », détaille celle qui souffre également de maux de tête, de problèmes au niveau du système digestif ainsi que d’une tension trop basse.

Jusqu’à la mi-juillet, il n’était d’ailleurs pas question de sortir son chien. Anne-Sophie est en effet resté confinée chez elle durant quatre mois car elle était toujours contagieuse. Ce n’est que depuis un mois que les tests ont démontré que ce n’était plus le cas.

« L’impression d’être un cobaye »

Aujourd’hui, elle témoigne pour mettre en garde la population. « On fait de la prévention pour porter le masque mais on répète que les personnes de plus de 60 ans sont à risque au lieu de dire qu’il y a des jeunes qui l’attrapent aussi et qu’il y a des malades de longue durée. Il y a des gens plus jeunes que moi qui ont un covid de longue durée, je ne suis pas du tout la seule dans ce cas », déplore-t-elle.

Je ne poste pas cette vidéo pour me plaindre, mais pour lancer un appel au secours aux spécialistes, médecins, n'importe qui pouvant faire avancer les choses… N'hésitez pas à relayer, pour moi, mais aussi pour les centaines d'autres personnes souffrant de la covid longue durée, et ce dans l'indifférence quasi générale. Nous avons le droit à une prise en charge correcte, et pour le moment elle se résume à des appels téléphoniques depuis notre domicile.Nous avons vraiment besoin d'aide! Posted by Anne-sophie Spiette on Friday, June 26, 2020

Avant de conclure: « J’ai l’impression d’être un cobaye par la force des choses. Je n’en veux à personne, mes médecins se bougent, mais je trouve que le gouvernement aurait dû mettre quelque chose en place pour les covid longue durée. Je ne sais pas quand ça finira ni si je garderais des séquelles, c’est un peu stressant ».