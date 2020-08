La situation se dégrade en France, avec 2.846 nouveaux cas en 24h

Avec 2.846 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures « la situation se dégrade » en France, a résumé vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, alors qu’un collectif de médecins prône la généralisation du masque en entreprise.

A Paris, le port obligatoire du masque sera étendu à partir de samedi matin à de nombreuses zones dont une partie des Champs-Elysées, le quartier du Louvre et celui des Batignolles, a annoncé vendredi le préfet de police de Paris.

« Si la situation épidémiologique devait à nouveau se dégrader, le port du masque pourrait devenir obligatoire sur l’ensemble de la capitale », est-il précisé. Les rassemblements et manifestations de plus de dix personnes qui ne garantiront pas le respect des mesures barrières seront par ailleurs interdits.

Le taux de positivité continue d’augmenter, avec désormais 2,4% des personnes testées qui se révèlent contaminées, affirme la Direction générale de la Santé. 609.527 tests ont été réalisés sur les sept derniers jours.

Au cours des dernières 24 heures, 18 malades sont décédés, portant à 30.406 le nombre de morts depuis le début de l’épidémie. Mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue de baisser, avec 367 malades, soit 7 de moins en 24 heures.

La transmission s’accentue

Jeudi soir, Santé Publique France avait déjà signalé que les indicateurs continuaient « de se dégrader » et que la transmission du virus « s’accentu(ait) », « plus particulièrement » chez les jeunes.

Sur France Inter vendredi matin, M. Salomon s’est toutefois voulu optimiste: « on peut freiner l’épidémie et mettre fin à des ‘clusters’ à risque », a-t-il dit en citant le cas de la Mayenne, département où plusieurs foyers de Covid-19 avaient été identifiés. « Les Mayennais se sont mobilisés, ont observé l’ensemble des gestes barrières, ont accepté de se faire tester massivement: ça a marché! « .

Vingt-sept nouveaux clusters ont été signalés depuis jeudi sur l’ensemble du territoire, pour un total de 342 encore actifs, selon la DGS.

Paris et Marseille restent « particulièrement à risque » et « une vingtaine de départements sont au-dessus d’un certain seuil de vigilance », a dit Jérôme Salomon.

Mesures locales supplémentaires

La capitale et les Bouches-du-Rhône ont été classés zones de « circulation active » du virus ce qui permet à leurs préfets de prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre l’épidémie, en concertation avec les élus, par un décret publié vendredi au Journal officiel.

Face à la remontée du nombre de cas de contaminations, de plus en plus de grandes villes et de communes touristiques imposent le port d’un masque dans la rue, notamment sur les marchés ou certaines artères très fréquentées.