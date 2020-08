Stephenie Meyer annonce deux nouveaux livres pour la saga Twilight

Alors que « Midnight Sun », le dernier tome de la saga, vient tout juste de sortir en librairies, l’auteur de la série culte « Twilight » Stephenie Meyer vient d’annoncer qu’elle écrirait deux nouveaux livres inscrits dans cet univers fait de vampires et de loups garous.

Sorti le 05 août dernier, « Midnight Sun » cartonne déjà dans les librairies. Ce cinquième tome de la saga « Twilight » est le premier à être écrit du point de vue du mystérieux Edward Cullen. Mais les fans de la saga ont à nouveau de quoi se réjouir : ce ne sera pas le dernier opus de la franchise ! La créatrice de l’univers « Twilight », Stephenie Meyer, a annoncé qu’elle prépare deux autres romans.

« Il y a deux autres livres que je veux écrire. J’en ai écrit le squelette et le chapitre du premier. Donc c’est bien là », a annoncé l’écrivaine lors de sa tournée promotionnelle, selon USA Today.

Pas pour tout de suite

Toutefois, après avoir déjà attendu 12 ans avant de découvrir le tome V, les fans devront encore s’armer de patience… En effet, Stephenie Meyer ne « se sent pas prête à faire cela maintenant ».

« Je veux publier quelque chose de totalement nouveau », s’explique-t-elle. « Mon plaisir dans l’écriture vient de la création, et je veux vraiment entrer dans un nouveau monde, avec des nouvelles règles et une nouvelle mythologie ».

Phénomène littéraire et cinématographique, la saga « Twilight », qui retrace l’histoire d’amour entre Bella et le mystérieux vampire Edward Cullen, a enflammé toute une génération d’adolescents. Plus de 100 millions d’exemplaires des livres ont été vendus dans le monde et les films tirés des romans ont connu un succès retentissant.