Une école bondée fait polémique aux USA en plein coronavirus

Des images d’une école bondée prises dans l’Etat de Géorgie font polémique aux Etats-Unis. On peut en effet voir de très nombreux élèves se promenant dans les couloirs, sans masque et sans respecter la distance sociale, alors que l’établissement a vu six de ses élèves et trois membres du personnel être testés positifs au Coronavirus.

C’est une élève de 15 ans, Hannas Watters, qui a pris la responsabilité de publier ces images sur les réseaux sociaux.

« Ce que j’ai fait était nécessaire. Le monde extérieur doit savoir », a-t-elle expliqué sur CNN. Des explications qui n’ont pas convaincu la direction du lycée North Paulding puisqu’elle a été suspendue pour avoir enfreint les règles disciplinaires.

« Cela a été pris hors contexte », s’est justifié l’établissement scolaire qui a finalement levé cette suspension face au tollé.

La direction de l’école a assuré que toutes les salles de classe et tous les couloirs allaient être désinfectés, tandis que toutes les personnes ayant eu un contact avec les personnes atteintes devront observer une quarantaine de 14 jours.

Dans cet Etat américain, le port du masque n’est pas obligatoire à l’école. Avec près de 200.000 personnes infectées sur 10 millions d’habitants, il est pourtant l’un des plus touchés.