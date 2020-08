Près de 10.000 £ pour un chapeau de Churchill trouvé dans une décharge

Un chapeau ayant appartenu à Winston Churchill et trouvé dans une décharge a été évalué à près de 10.000 £ lors de l’émission Antiques Roadshow sur la BBC.

Cette émission, l’une des plus populaires en Grande-Bretagne, permet à des gens de venir faire estimer leurs antiquités par des experts certifiés lors de grandes rencontres publiques.

L’un des participants est ainsi venu présenter plusieurs articles ayant appartenu à l’ancien Premier ministre britannique Winston Chruchill, dont ce chapeau, un cigare et une photographie signée. A l’expert Mark Smith, il a expliqué qu’il travaillait dans une décharge et qu’il était autorisé à rapporter chez lui tout ce qu’il voulait.

En plus de ces objets, il possède également près de 200 lettres écrites par la cuisinière de Churchill à son fils, dans lesquelles elle explique ce qu’elle lui fait quotidiennement à manger.

« J’ai vu toutes ces lettres de cette femme à son fils et cela corrobore tout ce que vous avez ici », a expliqué l’expert. « Je pense que cela vaut près de 10.000 £ », a-t-il ajouté, à la stupéfaction de l’invité.

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes sur Twitter.

