Après 10 ans de captivité, deux belugas retrouvent enfin l’océan

Après avoir donné des spectacles pendant une décennie dans un aquarium chinois, deux belugas ont enfin pu nager à nouveau dans l’océan. Ils doivent cette liberté retrouvée à des associations britanniques, qui les ont transportées dans un gigantesque refuge marin unique au monde, situé en Islande.

Après un périple de près de 9.500 km, Petite Blanche et Petite Grise, deux bélugas, ont rejoint leur nouveau cadre de vie : un sanctuaire marin unique, conçu pour accueillir des centaines de cétacés qui vivaient auparavant en captivité.

Depuis dix ans, ces deux femelles étaient maintenues en captivité dans un aquarium chinois, où elles donnaient des spectacles aux visiteurs en échange de poisson. Auparavant, elles étaient en Russie, dans un centre de recherches. Ainsi, elles n’avaient plus vu la lumière du jour, ni nagé en plein océan depuis qu’elles étaient toutes petites.

C’est la société Merlin Entertainments, qui a racheté l’aquarium de Shangaï en 2012, qui a choisi de les ramener dans leur environnement naturel. Ce lundi, les associations Sea Life Trust et Whale and Dolphin Conservation, responsables de ce projet, ont annoncé qu’elles étaient enfin arrivées à bon port !

We can now announce the fantastic news that Little White and Little Grey are safely in the bay! 💙 They will stay in the sea sanctuary care pools for a short time to acclimatise until they are ready to move into the wider bay. Updates to follow! ➡️ https://t.co/iPjNp1Kqoh pic.twitter.com/Sqc1WnrS6z

— Whale and Dolphin Conservation (WDC) (@whalesorg) August 10, 2020