Lily-Rose Depp en couple avec l’une de ses amies proches?

Depuis avril, Lily-Rose Depp est une femme célibataire, suite à sa rupture avec l’acteur Timothée Chalamet. Mais la jeune femme aurait retrouvé l’amour dans les bras d’une amie, si l’on en croit ses réseaux sociaux.

Ces derniers temps, Lily-Rose Depp semble particulièrement fusionnelle avec l’une de ses amies, Eileen Kelly. Célibataire depuis avril, elle a carrément posté des photos d’elle et d’Eileen, échangeant un baiser langoureux, ce qui pousse les fans à croire qu’elles sont désormais en couple.

La star semble confirmer l’information, puisque sur Instagram, elle a commenté une photo de son amie en indiquant: « La petite-amie la plus chaude de tous les temps. » Sur le cliché en question, Eileen Kelly pose complètement nue, en prenant soin de cacher ses tétons pour éviter une censure du réseau social.

Et ce n’est pas la seule interaction que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a avec Eileen, puisqu’elle commente souvent ses publications, en indiquant des « I love you », « baby girl », et autres marques d’affection du genre. Sont-elles en couple pour autant? Difficile à dire à l’heure actuelle, mais la jeune femme ne saurait tarder à nous apporter une réponse!