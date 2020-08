VIDEO. Quand un bébé éléphant apprend à boire avec sa trompe

Ces images adorables vont vous redonner le sourire ! À côté de sa maman, un jeune éléphanteau tente de maîtriser sa trompe pour boire « comme les grands » de sa horde.

Un éléphant peut boire jusqu’à cinq litres d’eau à la fois grâce à sa trompe… Mais encore faut-il savoir s’en servir ! Et comme le montre cette vidéo, il faut quelques essais avant de maîtriser totalement cet organe imposant.

Il faut dire qu’une trompe compte pas moins de 100.000 muscles et tendons. Les éléphanteaux doivent donc s’entraîner quelques fois avant de pouvoir boire « comme maman ». D’ici là, comme ils sont encore petits, ils plongent facilement leur bouche directement dans l’eau.

Baby trying to master thousands of muscles. Until than, it drinks like others.

Remember an elephant trunk has up to 40,000 muscles. Will take time to coordinate & control.. pic.twitter.com/YgjvvO0Q7e

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 6, 2020