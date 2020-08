Les libéraux sont de retour à la table de Magnette et De Wever

Les présidents des partis libéraux (MR et Open Vld) revoient ce vendredi après-midi les missionnaires royaux Paul Magnette (PS) et Bart De Wever (N-VA) dans le contexte des discussions visant à former une nouvelle coalition au fédéral, a-t-on appris à bonne source.

Paul Magnette et Bart De Wever sont attendus au Palais demain/samedi pour un nouveau rapport sur l’avancée des discussions. Vendredi dernier, le Roi leur avait demandé de «réunir au plus vite les présidents de partis pouvant offrir une large assise à la formation d’un gouvernement».

Pour le moment, une «bulle de cinq» partis, comme l’a appelée Bart De Wever, a accepté d’entamer ces négociations (PS, N-VA, CD&V, sp.a et cdH). Ces formations se sont revues jeudi. Cette «bulle» est toujours à la recherche d’au moins un partenaire supplémentaire pour constituer une nouvelle majorité fédérale vu qu’elle ne compte à ce stade que 70 députés (sur 150).

Les Verts pas recontactés

Open Vld et MR restent soudés, alors que le président de la N-VA a dit ne pas vouloir former un gouvernement avec le MR. Les Verts ont eux rejeté mardi les propositions des missionnaires royaux, les jugeant insuffisantes. Bart De Wever et Paul Magnette ont donc décidé de revoir Georges-Louis Bouchez (MR) et Egbert Lachaert (Open Vld), a-t-on appris à bonne source. Chez Ecolo, on indique n’avoir reçu aucune nouvelle invitation et en «prendre acte».