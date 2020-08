Dans le coma depuis trois semaines, il apprend que le coronavirus a emporté le reste de sa famille

Âgé de 43 ans, Scott Miller a contracté le coronavirus en mars dernier, en même temps que sa mère Norma et son compagnon, avec qui il vivait. Plongé dans un coma car il était dans un état grave, Scott a découvert à son réveil que ses deux proches étaient décédés.

Scott Miller, un Écossais de 43 ans, vivait encore avec sa mère de 76 ans et son compagnon, âgé de 69 ans, lorsqu’ils ont tous les trois été contaminés au coronavirus en mars dernier. Dans un premier temps, c’est sa mère qui a été emmenée à l’hôpital, puis c’est Scott qui a été plongé dans le coma, gravement touché par le virus.

C’est alors qu’il était inconscient que sa mère est décédée dans le même hôpital. Le même sort était réservé à son beau-père une semaine plus tard. Alors que les funérailles s’organisaient, les médecins ont contacté la belle-sœur de Scott pour lui dire qu’il ne survivrait peut-être pas.

Mais après trois semaines, l’homme a finalement vaincu la maladie. « Nous étions évidemment soulagés, je pense qu’on n’aurait pas pu supporter de perdre aussi Scott », a témoigné Sharlene Miller, à nos confrères de la BBC. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes au réveil, et Scott apprend les terribles événements.

Man's whole household dies from coronavirus while he was fighting for his life

