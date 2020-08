Clara Luciani retrouve l’amour dans les bras d’une icône du rock britannique

La chanteuse Clara Luciani serait à nouveau en couple avec le leader écossais du groupe « Franz Ferdinand », Alex Kapranos. Le magazine Public affirme qu’ils auraient même passé le confinement ensemble dans la campagne écossaise, à faire de la musique.

Bonne nouvelle pour la chanteuse de « La grenade ». Après plusieurs déboires amoureux, elle aurait trouvé chaussure à son pied depuis quelques mois. En effet, elle serait en couple avec le leader de « Franz Ferdinand », un groupe connu pour son succès international « Take Me Out », sorti en 2005.

D’après Public, la jeune femme et Alex Kapranos se sont rapprochés durant le confinement, et auraient même passé cette période ensemble, dans la campagne écossaise du britannique. « De ma fenêtre, je vois des reliefs verts à perte de vue, des moutons et un ciel menaçant« , avait-elle expliqué à Vanity Fair.

Une collaboration en confinement

En 2019 déjà, la chanteuse avait invité Alex Kapranos sur scène lors de son passage à l’Olympia. Les deux artistes ont d’ailleurs profité de leur lockdown pour collaborer sur le morceau Summer Wine, qui est sorti il y a peu.

Pourtant, la jeune femme n’a pas toujours été heureuse en amour: « Je suis sur un bon petit rythme: une rupture tous les 3, 4 mois. On dirait que c’est un exercice que je m’impose pour écrire. Je suis très sensible aux ruptures mais j’ai réalisé qu’on pouvait se remettre de tout. Et puis, pour l’instant, je bouge tout le temps. Ce n’est pas le moment idéal pour le mariage et les enfants. Ce sera pour plus tard. » Qui sait, elle a peut-être désormais trouvé chaussure à son pied! C’est tout ce qu’on leur souhaite.