Un touriste s’offre un ticket de loterie à 2,5 € et devient millionnaire

Un touriste français qui passait ses vacances dans le Pas-de-Calais a décidé de s’offrir un ticket EuroMillions à 2,5€. Quelques jours plus tard, il a été tiré au sort et est devenu millionnaire. La buraliste, qui lui a vendu le Graal, n’en revient toujours pas et déplore le manque d’informations qu’elle a reçue de la Française des Jeux.

C’est une histoire à peine croyable que nous raconte la Voix du Nord. Un touriste français, en vacances dans la commune de Wissant, se serait rendu dans un bureau de tabac-presse pour s’acheter un flash EuroMillions à 2,5 €. Il a été tiré au sort le 7 juillet et est donc devenu millionnaire.

L’heureux élu a encaissé son argent dix jours plus tard, dans l’anonymat le plus complet. Pour Géraldine Dehame, qui tient « Le Flobart » depuis dix ans, c’est à peine croyable: « Je l’ai su en recevant un tube avec une grande affiche où il est inscrit ‘Ici un gagnant My Million à 1.000.000 €’. J’étais très surprise, il n’y avait même pas un mot d’explications! »

Une buraliste frustrée

« J’ai contacté la Française des Jeux, mais ils ne m’ont pas donné beaucoup d’informations. J’aurais aimé en savoir un peu plus et profiter de sa réaction, de sa joie », déplore la Française. Mais naturellement, l’organisation de hasard protège toujours l’anonymat de ses gagnants si ces derniers le souhaitent.

D’après la Voix du Nord, l’heureux élu souhaite s’acheter une nouvelle voiture et faire des travaux dans sa maison avec ses gains.