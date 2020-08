Un serpent repéré en Ardenne

Martine, une Ardennaise, a filmé une couleuvre aperçue ce week-end près d’une rivière. S’il est plutôt rare de pouvoir les observer, trois espèces de serpents (sans danger) sont pourtant présentes dans notre pays.

En se baladant à Poupehan, en Ardenne (près de Bouillon), Martine a remarqué un serpent qui se faufilait entre les rochers, près d’une rivière. « C’est le deuxième que je rencontre sur une semaine », s’étonne-t-elle auprès d’RTL Info.

Selon Éric Graitson, qui étudie les reptiles de Wallonie pour Natagora, il s’agit d’une couleuvre à collier, un serpent qui peut atteindre 1,20m de long. C’est l’espèce la plus répandue, ou du moins « la moins rare » de Belgique. « C’est effectivement fréquent de les retrouver près de rivières car elles mangent des grenouilles et des petits poissons », ajoute l’expert. Il est également possible de les trouver dans les composts durant l’été, où les couleuvres se rendent pour pondre leurs œufs.

Une seule espèce venimeuse en Belgique

Sur notre territoire, il est possible de croiser trois espèces différentes de serpent. Mais aucune ne présente de danger pour l’être humain, précise le spécialiste, il n’y a donc pas lieu de paniquer.

Outre la couleuvre à collier, on peut également rencontrer la coronelle lisse qui n’est pas non plus venimeuse. Seule la vipère péliade l’est en Belgique. Toutefois, de nature craintive, il y a peu de chance qu’elle s’attaque à un être humain. Par ailleurs, il ne reste que quelques spécimens en Belgique, « c’est l’un des animaux les plus menacés de la faune belge », précise Éric Graitson à RTL.