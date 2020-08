Canicule : les fausses bonnes idées à éviter

Prendre une douche glacée, mouiller son masque, mettre la clim à fond… Des réflexes, des gestes parfois intuitifs face à la chaleur mais qui sont pourtant à éviter durant les canicules. Explications.

Le mercure s’affole et la Belgique fait face à sa première vague de chaleur de l’été. Le thermomètre devrait atteindre les 36, voire 37 degrés ce week-end. Face à des températures pareilles, il n’est pas rare d’adopter, sans le savoir, de mauvaises réactions.

Gare aux mauvais réflexes

Ainsi, s’il est vivement conseillé de s’hydrater correctement, il ne faut pas pour autant boire des quantités d’eau excessives (plutôt entre 1,5 et 2,5 litres par jour).

Se rafraîchir plusieurs fois par jour est aussi recommandé, mais les douches glacées ne sont pas une bonne idée. Sur le moment, l’eau froide fait du bien. Mais le corps la ressent plutôt comme une agression et va lutter pour maintenir la température corporelle à 37°. Attention au choc thermique…

Autre geste à éviter: dormir à côté d’un ventilateur, dans l’espoir de profiter toute la nuit d’un souffle d’air frais. Au bout de plusieurs heures, cet air risque de dessécher les sinus ou la gorge et de causer des crampes ou contractions musculaires. Sans compter le risque pour les allergiques, plus exposés aux impuretés de l’air.

Masque et canicule

La chaleur est d’autant plus pesante en pleine période de covid, lorsque l’on est masqué. On pourrait être tenté de se rafraîchir en le trempant dans l’eau froide, mais cela est vivement déconseillé, explique le Huffington Post.

En effet, comme l’indique le ministère français de la Santé, « il ne faut jamais humidifier le masque, même si cela peut procurer une sensation de rafraîchissement. Si le masque est humide (transpiration, …), son efficacité n’est plus assurée. » Il faut donc en changer.

Les bons conseils

En revanche, pour atténuer les effets de la chaleur, on peut opter pour un masque clair et non foncé et se rafraîchir la nuque et le front.

De manière générale, avec des températures aussi élevées que celles que l’on connaît aujourd’hui, il est important de boire régulièrement et de manger des aliments facilement digérables, insiste l’IRM.

L’Institut conseille également de passer la journée dans des endroits plus frais, de garder les fenêtres et les portes fermées et de surveiller son état de santé.