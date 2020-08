Vincent Cassel réprimandé par un policier car il volait (au-dessus de l’eau)

Actuellement en vacances avec des amis dans le Pays Basque, Vincent Cassel a connu une drôle d’aventure puisqu’il a été sermonné par un agent de la police municipale.

Vincent Cassel passe en ce moment du bon temps entouré de ses amis dans le sud de la France. Mais ce mercredi 5 août, un contrôle policier est venu quelque peu perturber une journée qui s’annonçait tranquille. L’acteur français de 53 ans était en train de tester une planche de surf électrique, baptisée Efoil, sur le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle mais un policier municipal l’a prié de regagner la berge et de ne plus utiliser cet engin, visiblement interdit.

« Promis m’sieur l’agent je ne volerai plus »

Vincent Cassel s’est plié à la règle et a pris ce petit recadrage avec humour. Il a posté sur Instagram une photo de la discussion prise par l’un de ses amis sur laquelle on le voit s’expliquer, les pieds dans l’eau et en maillot de bain, avec le policier. « Ok, promis m’sieur l’agent je ne volerai plus … au-dessus de l’eau », a écrit l’acteur en commentaire de la photo. En effet, Efoil est une planche de surf commercialisée par Takuma qui permet de voler au-dessus l’eau.

Pour éviter tout malentendu, l’acteur a également tenu à préciser que « ce policier a été hyper sympa ».