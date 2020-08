Un prédateur se fait piéger par le faux profil d’une fille de 13 ans

Au Royaume-Uni, la police a procédé à l’arrestation d’un homme de 50 ans qui avait flirté en ligne avec une fille de 13 ans. Il s’apprêtait à la rencontrer mais il s’agissait d’un piège tendu par les autorités.

Ronald S. est homme de 50 ans, originaire de la région de Manchester en Angleterre. Durant la crise du coronavirus, il a perdu son emploi. Il s’est mis à boire et à fumer du cannabis. Il s’est également tourné vers les réseaux sociaux où il a commencé à flirter avec une fille de 13 ans.

Lors de l’échange de messages, le cinquantenaire a fait des allusions sexuelles et a dit à la jeune fille qu’il ne pouvait plus attendre de passer du temps avec elle. Il lui a ensuite proposé de la rencontrer le 11 juin dans un parc. Mais à sa grande surprise, ce n’est pas la fille de 13 ans mais bien des policiers qui l’ont accueilli à son arrivée.

'Rather pathetic' Wythenshawe dad, 50, arranged to meet a '13-year-old girl' after losing his job following coronavirus lockdown https://t.co/bB8bl3pIa1

— Manchester News MEN (@MENnewsdesk) August 5, 2020