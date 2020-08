VIDEO. Une fillette manque de s’étouffer en mangeant des nuggets du McDo contenant des bouts de masque

Laura Arber était au McDonald’s avec ses enfants, lorsqu’elle a remarqué que sa fille avalait péniblement ses nuggets au poulet. Alors que sa fille commençait à s’étouffer, la jeune femme lui a mis les doigts en bouche, découvrant que son plat contenait des morceaux de masque…

Maddie, une petite fille de 6 ans, aurait bien pu s’étouffer si sa maman n’avait pas eu les bons réflexes. En effet, Laura Arber se rendait au McDonald’s d’Aldershot, une petite ville du Royaume-Uni, afin de récupérer un repas qu’elle mangerait avec sa famille à la maison.

Lorsque ses enfants se sont joyeusement mis à déguster leurs hamburgers, frites, et autres produits provenant du fast-food, la maman a toutefois remarqué que sa fille Maddie avait du mal à avaler ses nuggets. Elle a d’ailleurs commencé à s’étrangler, provoquant une réaction rapide de la maman, qui lui a mis les doigts dans la bouche.

Elle a alors trouvé d’étranges bouts bleus dans la bouche de Maddie, comme elle le raconte au Daily Mail: « Je me suis demandé ce que c’était. Je ne pensais pas que ça venait des nuggets de poulet mais en regardant la boîte, j’ai remarqué qu’il y avait quelque chose de bleu dans un autre nuggets. C’est comme si le masque avait été cuisiné avec le nuggets, ça fait partie du mélange… et c’est clairement un masque. On peut voir la couture et comme il est solide. »

La maman très énervée

Ni une ni deux, Laura retourne au fast-food pour faire part à la direction de l’incident. Elle est alors surprise d’apprendre que les nuggets ne sont pas cuisinés sur place, et elle ne reçoit pas la moindre excuse de la part de ses interlocuteurs. « Avant que je ne parte, je leur ai dit: vous allez continuer à les servir ? Et ils continuaient à le faire. Et si j’avais quitté la pièce et que ma petite fille s’était étouffée ? Elle aurait pu mourir », s’est énervée la maman.

Le porte-parole de McDonald’s a confié au DailyMail que le fast-food « était désolé d’apprendre la mésaventure de leur cliente »: « La sécurité alimentaire est très importante pour nous et la qualité est contrôlée en suivant des normes rigoureuses. Lorsque cette histoire a été rapportée à notre équipe, nous nous sommes excusés, nous avons offert un remboursement complet et demandé à la cliente de nous ramener l’article concerné pour pouvoir investiguer et isoler le produit concerné. »