Daisy Coleman, du documentaire Netflix « Audrie et Daisy », est décédée

Âgée de 23 ans, Daisy Coleman a mis fin à ses jours. En 2016, elle avait raconté son histoire personnelle dans le documentaire « Audrie et Daisy » diffusé sur Netflix.

En 2016, Netflix sortait le documentaire choc « Audrie et Daisy ». À travers des interviews et des images d’archives, il retraçait les histoires d’Audrie Pott et de Daisy Coleman, deux adolescentes américaines violées lorsqu’elles avaient 15 et 14 ans, puis humiliées sur les réseaux sociaux et victimes de harcèlement en ligne.

Violée puis harcelée en 2012

Audrie avait mis fin à ses jours en 2012, une semaine après les faits. Pendant plus de huit ans, Daisy a quant à elle tenté de survivre au calvaire qu’elle avait traversé. Mais ce mardi 4 août, elle s’est donné la mort. Daisy Coleman avait 23 ans. Sa mère, Melinda Coleman, a confirmé le décès à TMZ. Elle a expliqué que, sans nouvelles de sa fille, elle était inquiète et avait alerté les autorités. Arrivées au domicile de la jeune femme, les forces de l’ordre ont découvert son corps sans vie.

« Elle ne s’est jamais remise de ce que ces garçons lui ont fait »

« Elle était ma meilleure amie et une incroyable fille. Je pense qu’elle croyait que je pouvais vivre sans elle, mais je ne peux pas. J’aurais voulu être capable de lui enlever sa douleur. Elle ne s’est jamais remise de ce que ces garçons lui ont fait, et ce n’est pas juste. Ma petite fille est partie », a déclaré Melinda Coleman à TMZ.

Besoin d’aide ? Envie de parler ? Appelez gratuitement la ligne du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32 123. Quelqu’un vous écoute, 24h/24, dans l’anonymat.