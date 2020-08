Tous deux nés au Liban, Mika et Léa Salamé rendent hommages aux victimes de Beyrouth

Des stars des quatre coins du monde ont rendu hommage aux victimes des explosions ayant eu lieu à Beyrouth hier. Parmi elles, on retrouve Mika et Léa Salamé, deux célébrités particulièrement touchées par les explosions car elles sont toutes les deux nées à Beyrouth.

Les deux personnalités se sont exprimées via Twitter. C’est Mika qui, le premier, a exprimé une « souffrance atroce ». « Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s’est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le cœur. Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé mais la souffrance est atroce », écrit-il.

Avant de poursuivre dans un second tweet. « Mon cœur est avec Beyrouth et le Liban. Il y a quatre ans jour pour jour je me produisais à Baalbek au Liban. J’ai passé la matinée à regarder les photos de cette soirée. Je termine ma journée en regardant ces terribles images de Beyrouth qui me donnent des frissons ».

Pour rappel, Mika (Michael Holbrook Penniman Jr. de son vrai nom) est né le 18 août 1983 à Beyrouth.

Léa Salamé « abasourdie »

« Je regarde en boucle, abasourdie, depuis des heures les images de la ville où je suis née, éventrée, détruite, je regarde les rues de mon enfance balayées par l’explosion. Beyrouth est à terre ce soir, je suis loin d’elle, et j’ai le cœur brisé », a de son côté réagi la journaliste franco-libanaise également née à Beyrouth.