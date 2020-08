Sa demande en mariage romantique tourne au chaos

Ce devait être un jour inoubliable et clairement, ça le sera. Un jeune anglais avait tout prévu pour une demande en mariage ultra romantique. Mais avant qu’il ait eu le temps de poser LA question, des flammes avaient complètement ravagé tout son appartement.

Lundi dernier, à Sheffield (nord de l’Angleterre), un jeune homme s’apprêtait à demander à sa compagne de passer le reste de sa vie à ses côtés. Il avait tout planifié pour rendre ce moment inoubliable : des centaines de bougies étaient disposées dans tout l’appartement, des ballons étaient accrochés dans toutes les pièces et une bonne bouteille de vin attendaient les amoureux. Le cadre parfait pour une demande ultra-romantique. Mais tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu.

Une fois ce décor mis en place, il est descendu au coin de la rue pour aller chercher sa copine, prêt pour le grand moment. Mais lorsqu’ils ont passé la porte, l’atmosphère n’était plus la même. C’était plutôt ambiance apocalypse. Tout l’appartement était en feu.

Fort heureusement, les pompiers sont directement intervenus et sont rapidement venus à bout des flammes. Personne n’a été blessé.

L’appartement a été complètement ravagé. Restaient des centaines de coupelles pour bougies qui jonchaient le sol… Mais qu’à cela ne tienne, revenons à l’essentiel : malgré le fiasco, elle a dit oui !

Fortunately our firefighters dealt with the fire quickly and nobody was injured.

As a bonus, she said YES! 🙌💍

However, there is a really important lesson here…

⬇️ pic.twitter.com/hHGXLgu1ft

— South Yorkshire Fire (@SYFR) August 4, 2020