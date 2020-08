Plus de 80.000 animaux sauvés d’essais chimiques grâce aux ONG

Le Groupe d’action dans l’intérêt des animaux (Gaia) a réussi à sauver 80.527 animaux des essais chimiques entre 2009 et 2015, a indiqué mardi le président de l’association, Michel Vandenbosch,. « Sans notre travail d’enquête et nos objections formulées auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), des dizaines de milliers d’animaux auraient souffert inutilement », a-t-il déclaré.

Gaia est le représentant belge de Cruelty Free Europe, un réseau d’organisations de défense des animaux basé à Bruxelles, qui plaide pour la fin de l’expérimentation animale en Europe.

L’ECHA a, entre 2009 et 2015, publié 1.500 demandes pour des essais de produits chimiques sur des animaux, requêtes analysées de manière approfondie par des toxicologues de Gaia et Cruelty Free Europe. Les associations se sont opposées à 540 de ces demandes. Dans 76 cas, ces objections ont été acceptées, ce qui a permis de sauver plus de 80.527 animaux au total (74.330 rats, 125 souris, 580 lapins, 2.660 poissons et 2.832 oiseaux).

« La lutte n’est pas terminée »

La Commission européenne souhaite modifier la réglementation sur les substances chimiques, ce qui risque de résulter en une augmentation des expériences sur les animaux.

« En 2020, la lutte contre les expérimentations animales absurdes n’est pas encore terminée et les organisations de défense des animaux doivent continuer à jouer le rôle de chien de garde », a conclu Michel Vandenbosch.