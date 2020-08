Les Verts rejettent la note actuelle du tandem de préformateurs

A l’issue de quatre heures de discussions mardi avec les préformateurs Paul Magnette (PS) et Bart De Wever sur la note qu’ils ont confectionnée en vue de la formation d’un nouveau gouvernement fédéral, les Verts ont estimé qu’ils ne pouvaient se joindre au projet dans sa forme actuelle.

« Les options politiques présentées par les missionnaires royaux constituent une base pour une formule sans les Verts, et non avec eux », ont-ils fait savoir. « Il n’est pas clair que les missionnaires envisagent de reformater ainsi leur projet. »

Tout en saluant certaines « propositions intéressantes » contenues dans la note des préformateurs, telles l’augmentation des pensions ou une série de mesures à court terme pour gérer la crise sanitaire, les Verts estiment que l’entretien avec le tandem royal a aussi mis en lumière « des lacunes importantes et positions trop éloignées sur le plan des valeurs et des propositions ».

« Pas à la hauteur »

Pour les écologistes, « certains éléments » ne sont d’abord tout simplement pas à la hauteur des enjeux et des attentes d’une large part de la population, notamment en matière de climat, d’énergie ou de mobilité. « Ces propositions ne répondent pas aux innombrables rapports scientifiques sur l’état de la planète, le dérèglement climatique et la crise de la biodiversité. »

Ensuite, d’autres éléments abordés sont restés « flous », notamment la question de la fiscalité plus juste ou en matière de renouveau politique.

« Enfin, il ressort que le schéma qui se dégage des propositions en matière institutionnelle ne rendra pas notre État fédéral plus efficace, plus lisible et plus démocratique, ce qui est pourtant nécessaire », regrettent les co-présidents d’Ecolo.

Sur base du texte tel que rédigé dans sa forme actuelle, il est dès lors impossible pour eux de rejoindre le mouvement, renvoyant ainsi la balle vers les préformateurs invités à renforcer le texte dans le sens des Verts.