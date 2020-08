Kate Middleton « dévastée » par les révélations du livre de Meghan Markle

Alors que le livre d’Harry et Meghan devrait sortir la semaine prochaine, Kate Middleton serait « dévastée » par les révélations qui s’y trouvent.

Les amateurs de la monarchie britannique ont marqué d’une croix rouge le 11 août dans leur calendrier. Et pour cause, il s’agit de la date de sortie du livre d’Harry et de son épouse Meghan intitulé « Finding Freedom » (Vers la liberté). Pour ce dernier, le couple s’est confié à deux journalistes afin de raconter « leur vérité » sur leur éloignement de la monarchie britannique.

Sans surprise, le livre devrait aborder la relation entre Meghan et Kate Middleton. Selon le magazine « New Idea », l’épouse de William serait même « dévastée » par les révélations se trouvant dans le bouquin.

Une relation difficile

La biographie ne devrait pas non plus « guérir la relation entre Harry et le reste de sa famille, notamment avec son grand frère William », affirme M. Dampier, spécialiste de la famille royale. « On m’a dit que le duo parle en ce moment, mais les conversations sont difficiles ».

Reste que la situation serait compliquée à vivre pour la duchesse de Cambridge, qui était très proche de Harry au début de sa relation avec William. « Il n’y a aucun doute sur le fait que les tensions entre Harry et William ont profondément affecté Kate. Ça la touche », conclut M. Dampier.