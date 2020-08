Cette photo de Nagui provoque la colère des internautes: « Ne venez pas nous applaudir à 20h »

Une photo de Nagui assistant à une pièce de théâtre dans le sud de la France a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux.

C’est un petit cliché posté sur Instagram qui fait couler beaucoup d’encre. Ce 2 août, Nagui a assisté à la représentation de la pièce de théâtre « Par le bout du nez » au festival de Ramatuelle, le long de la côte méditerranéenne. Visiblement heureux de pouvoir soutenir le monde du spectacle, l’animateur de France 2 a décidé de poster une photo de la foule sur Instagram.

« Formidable soirée théâtre au festival de Ramatuelle. Un public responsable et masqué, un spectacle drôle et intelligent avec François-Xavier Demaison et François Bérléand, Par le bout du nez. Vive le théâtre, même masqués », s’est-il réjoui.

Deux points de vue

Problème, de nombreux internautes ont souligné que les règles de distanciation sociale n’étaient pas respectées, même si les spectateurs étaient masqués. « Même masqué… tellement de monde ! », déplore notamment un internaute. « On ne comprend plus rien, un coup faut garder la distance de 1 mètre un coup le masque suffit. Bon si on arrêtait les conneries », renchérit un autre. « Irresponsable…. svp ne venez pas nous applaudir à 20h d’ici quelques semaines », lance une troisième.

Heureusement, l’animateur a pu compter sur le soutien d’autres internautes qui ont pris sa défense. « Les gens sont masqués, ils ne bougent pas, ne se collent pas les uns aux autres tout en sueur en se faisant des accolades donc je ne vois pas où est le problème. Etant dans le commerce alimentaire de ce que je vois depuis mi-mars ces gens-là sont et de loin bien plus respectueux des consignes que ceux qui font leurs courses ».

Le festival se défend

Du côté de l’organisation du festival, on affirme que toutes les précautions avaient été prises pour garantir la sécurité des spectateurs. Le nombre de places a par exemple été limité (700 au lieu de 1.200) et la température de tous les spectateurs prise à leur arrivée.