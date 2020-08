VIDEO. Un camion fonce sur la terrasse d’un restaurant en France

Deux personnes ont été légèrement blessées à cause des débris, mais on ne recense aucun victime. Toutefois, le commerçant déplore des dégâts matériels: « Les stores sont cassés, des tables et des chaises sont écrasées et deux personnes souffrent de légères contusions car elles ont été touchées par la chute des stores. Sur le moment, on n’a pas eu trop peur, mais c’est maintenant qu’on se rend compte, après coup. »

Vidéo. Un camion fou a suscité la panique dans la citadelle de Blaye hier soir. Lire notre article : https://t.co/hTTRL6yfwJ pic.twitter.com/sJbSoa4iOJ — Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) August 2, 2020

Une course poursuite haletante

Le véhicule avait déjà été repéré auparavant sur l’autoroute A10, alors qu’il zigzaguait et que la conductrice freinait sans raison. Avertis, les gendarmes ont tenté de stopper le camion en vain. S’en est suivie une course poursuite qui s’est terminée lorsque le camion a quitté l’autoroute en direction de Blaye.

“Un gendarme a fait usage de son arme, tirant à une seule reprise vers les pneus pour tenter de stopper le véhicule”, déclare la vice-procureure de Libourne à Sud Ouest. la conductrice était, d’après les autorités, dans un état d’excitation importante. Elle a depuis été transférée dans un service psychiatrique. La magistrate précise qu’il ne s’agit pas d’une attaque terroriste, mais une enquête a toutefois été ouverte.