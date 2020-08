Kanye West a « pleuré à l’idée d’avorter son premier-né »

Dans une série de tweets, Kanye West est revenu sur la période où Kim Kardashian était enceinte et qu’il avait souhaité qu’elle avorte.

Le 19 juillet dernier, lors de son premier meeting en tant que candidat à l’élection présidentielle américaine, Kanye West avait déjà révélé qu’il avait souhaité que Kim Kardashian ne garde pas son premier enfant et qu’elle avorte. « J’ai failli tuer ma fille », avait-il crié face au public, vêtu d’un gilet pare-balles.

Ce vendredi 31 juillet, le rappeur américain a de nouveau abordé le sujet sur son compte Twitter. « J’ai pleuré à l’idée d’avorter mon premier-né. Je m’inquiète pour ceux qui pensent qu’il ne faille pas pleurer à ce sujet », a écrit Kanye West. « Près de 22,5 millions de bébés noirs ont été avortés durant les 50 dernières années », a ensuite ajouté le rappeur dans un second message.

Over 22,500,000 black babies have been aborted over the past 50 years.

Ces deux tweets ont suscité des dizaines de milliers de réactions. « Tais-toi. C’est son corps, c’est son choix. Tu es un milliardaire qui a les moyens d’offrir une super qualité de vie à tes enfants mais la plupart n’a pas cette chance. Tu ne devrais pas parler des problèmes des femmes. Cela ne te concerne pas », lui a notamment lancé une utilisatrice. « Pas d’utérus, pas d’opinion », a commencé un autre.

Shut up. Her body her right! you’re a billionaire who has resources to provide a great quality of life for your children. Most aren’t that fortunate. You shouldn’t speak on women’s reproductive issues. It doesn’t concern you!!!

