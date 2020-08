Il met son fils à la porte après son coming out, la mère se sépare de lui

Un père de famille a été mis dehors par sa femme parce qu’il n’avait pas accepté le coming out de leur fils. Celui-ci avait décidé de jeter l’ado de 15 ans à la porte lorsque celui-ci a révélé son homosexualité. La toile a salué la réaction exemplaire de cette maman, qui se fait appeler « CountryMamaLynn » sur les réseaux sociaux.

C’est, comme souvent, sur les réseaux sociaux que se passe cette belle histoire. Une mère a témoigné du geste courageux qu’elle a dû faire. « CountryMamaLynn » a raconté que son mari avait eu un comportement inadmissible à l’encontre de leur fils qui venait de lui révéler son homosexualité.

« Hier, mon fils de 15 ans a fait son coming out gay à mon mari et mon mari l’a fichu dehors alors que j’étais au travail. J’ai reçu un appel de mon bébé paniqué qui m’a tout raconté et laissez-moi vous dire que j’étais énervée », a-t-elle expliqué dans une publication, depuis supprimée, mais relayée par nos confrères du magazine Têtu.

« Pas un homme »

Devant l’intolérance de son mari, elle a donc fait un choix radical: « Mon futur ex-mari n’est pas celui que je pensais avoir épousé. Je lui ai dit que s’il ne pouvait pas être un homme et soutenir son fils, alors il pouvait faire une croix sur moi et trouver quelqu’un d’autre pour payer ses factures. Il a commencé à pleurer comme un bébé en me suppliant de rester. Il me disait que je ne retrouverais pas d’homme comme lui et je lui ai répondu que c’était exactement pour ça que je le quittais. Donc il est parti après plusieurs heures à pleurer comme une fillette et maintenant, mon fils et moi avons davantage de place. »

La vie continue donc pour cette maman et son fils de 15 ans, qui a carrément fait les boutiques pour arborer fièrement les couleurs arc-en-ciel. « Je lui ai acheté tout un tas de choses pour la Pride. Apparemment, il a un copain depuis 7 mois maintenant et je vais pouvoir le rencontrer via Facetime demain, je suis trop excitée », conclut-elle.