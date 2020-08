Les pharmaciens connaissent-ils le code « masque 19 » qui signale les cas de violences conjugales ?

Les femmes victimes de violences intrafamiliales peuvent demander de l’aide dans les pharmacies bruxelloises en utilisant le mot de code « masque 19 ». Est-ce que ça marche ? Would You React a fait l’expérience en caméra cachée.

Les appels d’aide concernant des violences conjugales ont explosé durant le confinement. C’est la raison pour laquelle, en mai dernier, une initiative soutenue par l’Union des pharmaciens de Bruxelles a été lancée. Le principe est simple : une personne victime de violences conjugales peut demander de l’aide à son pharmacien en faisant semblant de commander un « masque 19 ».

Comment réagissent les pharmaciens ?

En théorie, le pharmacien lui demandera ses coordonnées, prétendument pour passer la commande du masque et les transmettra à la police. Mais comment est-ce que cela se passe dans la pratique ? Est-ce que les pharmaciens bruxellois connaissent le mot de code « masque 19 » ? Comment réagissent-ils ? C’est ce que les équipes de la chaîne YouTube belge Would You React ont voulu vérifier.

LE FÉMINICIDE / Le code 'MASQUE 19' en pharmacie 😳Les victimes de violences conjugales peuvent appeler à l'aide dans une pharmacie en commandant un 'Masque 19' !🔎Vidéo tournée en caméra cachée (expérience sociale) :Observez bien la réaction de ce pharmacien 💪!

Les équipes de Would You React ont tourné leur expérience dans six pharmacies de Bruxelles. Tous les pharmaciens se sont montrés bienveillants, l’un d’eux a même fait passer l’actrice incarnant la victime de l’autre côté du comptoir pour la protéger de son mari violent. Néanmoins, ils étaient nombreux à ne pas avoir connaissance du code « masque 19 ».

« Ce code peut sauver des vies »

« Tout le monde est encore loin de connaître ce code qui peut sauver des vies, y compris les pharmaciens », explique Jonathan Lambinet de la chaîne Would You React. Il espère que cette vidéo permettra aux pharmaciens mais aussi aux citoyens de mieux connaître cette initiative.

Moins de 24h après sa publication, la vidéo a déjà été vue près de 500.000 fois sur Facebook et à 400.000 reprises sur YouTube.

Une pharmacienne aide une femme battue👩‍⚕️! / code 'MASQUE19' 😳Les victimes de violences conjugales peuvent appeler à l'aide dans une pharmacie en commandant un 'Masque 19' !🔎Vidéo tournée en caméra cachée (expérience sociale) :Bravo à cette pharmacienne❤️💪!

Besoin d’aide ? Le numéro gratuit « Ecoute Violences Conjugales » est accessible 24h/24 au 0800/30.030