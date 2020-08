Êtes-vous incollables sur la brasserie Omer ?

L’histoire de cette brasserie située en Flandre occidentale débute en 1892, quand Rémi Vander Ghinste décide d’offrir à son cher fils Omer une maison équipée de tout le matériel nécessaire pour brasser. La même année, les premiers fûts d’Ouden Tripel étaient déjà produits. Avec sa charrette et son cheval, Omer distribuait son breuvage à Bellegem et dans les environs. Comme les marques n’existaient pas encore, Omer a donné son prénom à sa bière. Et pour assurer la promotion de son produit, il a fait poser son prénom sur les vitres des cafés.

Pour ne pas devoir remplacer ces onéreux carreaux, Omer a aussi donné son prénom à son premier fils. C’est le début d’une tradition familiale qui persiste encore aujourd’hui. En 1929, une nouvelle brasserie a été construite, dont les basses tours de fermentation caractérisent encore aujourd’hui le paysage de Bellegem. Curieusement, la bière Omer la plus connue n’a été commercialisée qu’en 2008. Tant le nom que l’image font référence à l’origine de l’entreprise familiale et aux vitres avec lesquelles tout a commencé.

Nouveau centre des visiteurs

Pour mettre à l’honneur les cinq générations de tradition brassicole, on a transformé il y a un mois une ancienne salle de brassage en centre des visiteurs. «Vous pouvez regarder dans les cuves vides de l’ancienne salle de brassage», explique le marketing manager Nicolas Degryse. «Et vous découvrez dans cette salle nos dix bières sur des écrans interactifs. Avec plein de choses bonnes à savoir, par exemple comment faire des moules avec de la Omer. Vous pouvez envoyer ces recettes de bons petits plats à votre propre adresse mail. Le quiz pour tester vos connaissances sur notre brasserie est aussi très amusant.»

Le centre des visiteurs se visite gratuitement le samedi et le dimanche de 11 à 18h. «Il est conseillé de réserver», précise Nicolas Degryse, qui indique qu’en raison des mesures anti-corona seul un nombre limité de personnes est autorisé. Il est aussi possible de planifier chaque jour de la semaine une visite avec un guide professionnel. Vous découvrez à cette occasion le centre des visiteurs mais aussi le reste de la brasserie. Avec un petit mot d’explication, vous assistez en real life à la production des différentes bières. Cette visite guidée coûte 12 € par personne et comprend deux dégustations et un cadeau incluant une Omer, une LeFort et une Triple LeFort.