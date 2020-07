VIDEO. Il est le premier homme à se faire greffer un pénis sur le bras

Malcolm MacDonald avait perdu son pénis suite à une infection qui s’est transformée en septicémie en 2014. Ce père de famille de 45 ans s’est fait greffer un phallus sur le bras en 2016 et attend depuis quatre ans afin de pouvoir le remettre au bon endroit.

Depuis 2016, Malcolm MacDonald vit avec un pénis greffé sur le bras. Ce membre, qui vaut 55.000 € et qu’il a même renommé Jimmy, doit être déplacé au bon endroit, mais des complications ont fait que ce père de famille de 45 ans n’a toujours pas pu être opéré.

A l’origine, ce mécanicien avait perdu son membre génital lorsqu’une infection périnéale s’est transformée en septicémie en 2014. Impuissant, il avait vu ses orteils, ses doigts et son pénis noircir. A cause de cela, Malcolm s’est tourné vers l’alcool et a perdu sa virilité qu’il chérissait.

Toutefois, il a retrouvé l’espoir lorsqu’une opération pionnière lui a été proposée. En attendant de pouvoir le remettre au bon endroit, les chirurgiens ont proposé à ce Britannique de greffer le pénis à son bras, lui offrant même d’agrandir son membre de quelques centimètres.

Une situation « amusante »

« Bien sûr, c’est fou d’avoir un pénis sur le bras. Même moi, je n’y suis pas habitué. Mais quand on y pense, c’est vraiment incroyable », raconte-t-il au journal « The Sun ». Le but était, à terme, de déplacer son membre à l’endroit de son ancien membre, mais des complications ont impliqué que ce pénis de fortune se situe toujours au niveau du bras.

Toutefois, cela permet à Malcolm de retrouver sa virilité et de se sentir comme n’importe quel autre homme. « Je comprends que les gens trouvent cela amusant. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit un homme avec un pénis au bras. Je n’ai pas d’autre choix que d’en rire avec eux », conclut-il. Désormais, il espère que l’opération pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, le coronavirus étant venu contrarier ses plans.