L’actrice Jessica Simpson a révélé qu’elle avait été abusée sexuellement dans son enfance. Âgée de 40 ans, elle a expliqué qu’elle avait beaucoup souffert de la situation, mais qu’elle pardonnait à son agresseuse de lui avoir fait cela.

Entre ses 6 et ses 12 ans, Jessica Simpson a été victime d’agression sexuelle de la part d’une jeune fille d’un an de plus. Trois fois par an, ses parents rendaient visite à des amis et c’est lors de ses rencontres que les faits se déroulaient. Aujourd’hui, l’actrice veut mettre cela derrière elle et pardonner son agresseuse.

« Cela commençait par des chatouilles dans le dos et ensuite des choses extrêmement inconfortables. Elle voulait que j’aille dans un placard avec elle, ou que je trouve un moyen de m’attarder jusqu’à ce que nous soyons seules. Au point où elle se faufilait dans la salle de bain pour me regarder me doucher », raconte-t-elle.

L’agresseuse elle-même agressée

Si elle a depuis pu parler avec la personne concernée, elle n’avait encore jamais révélé les faits. La jeune fille se faisait également agresser par un homme beaucoup plus âgé: « Il ne m’a jamais touché, mais il abusait d’elle et elle venait vers moi ensuite et me faisait des choses. Je me sentais mal pour elle et j’ai laissé les abus se produire. »

« Je veux juste que tu saches que je te pardonne et que tu saches que je sais ce qui s’est passé entre nous et que je ne vais pas vivre dans le déni », conclut celle qui est désormais maman de trois enfants.