Il ne faut pas s’attendre à un vaccin cette année, selon Marc Van Ranst

Le virologue Marc Van Ranst estime qu’il n’y aura pas vaccin contre le coronavirus en 2020. Pour lui, c’est utopique et trop optimiste.

Invité sur le plateau de la chaîne VTM Nieuws, Marc Van Ranst s’est montré pessimiste à l’idée qu’un vaccin contre le coronavirus soit disponible cette année en Belgique. Le virologue flamand estime que les Belges ne doivent pas s’attendre à une « vaccination généralisée » cette année. « C’est trop optimiste. Nous n’avons pas assez de temps », a déclaré Marc Van Ranst.

« Nous passerons par les mêmes étapes à chaque fois »

Le virologue estime qu’il y aura probablement d’autres vagues avant que le vaccin ne soit disponible. Il prédit que la courbe actuelle s’aplatira à nouveau et que « Nous passerons par les mêmes étapes à chaque fois ». « Mais la courbe doit redescendre plus bas que la dernière fois. De cette manière, nous pourrons retarder les prochaines vagues et nous reposer un peu. Cette pause était trop courte », a indiqué Marc Van Ranst.

Un vaccin pour le printemps 2021 ?

Dans une interview, Ulf Nehrbass, directeur du Luxembourg Institute of Health, a également estimé que le vaccin contre le coronavirus ne serait prêt que « d’ici six mois à un an ». Selon lui, les résultats des tests en Allemagne et au Royaume-Uni sont prometteurs et le vaccin devrait être disponible pour la population au printemps 2021.