Elle retrouve une peluche qui lui est chère grâce aux réseaux sociaux

Une Canadienne de 28 ans avait, il y a quelques jours, perdu un ours en peluche qui lui était particulièrement cher. Grâce à la mobilisation des internautes et particulièrement celle de Ryan Reynolds, elle a désormais retrouvé sa peluche.

Lors d’un déménagement, Mara Soriano, une Canadienne de 28 ans, a malencontreusement laissé son sac à dos sur un trottoir. Ce dernier contenait des documents importants, un iPad et une Nintendo Switch. Mais, surtout, il contenait un ours en peluche très particulier, puisqu’il était capable de répéter un enregistrement audio de sa mère décédée d’un cancer, qui disait: « Je t’aime, je suis fière de toi, je serai toujours là pour toi. »

Particulièrement triste de perdre cet objet personnel, Mara a lancé une bouteille à la mer sur internet, promettant une récompense à la personne qui lui rapportait son ours en peluche. Cette initiative a fait mouche puisque le message a été relayé par CBC mais aussi l’acteur Ryan Reynolds. Il a même offert une récompense de 5.000 $ (4.300 €), à la personne qui rapportait l’ours à Mara. « Vancouver : 5000 dollars à qui ramènera cet ours à Mara. Aucune explication demandée. Nous avons tous besoin que cet ours rentre chez lui, je pense », a tweeté l’acteur.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

La magie opère

Et la magie du web a opéré puisque, quelques jours plus tard, un inconnu a contacté Mara pour lui restituer sa peluche. Deux hommes auraient trouvé le sac dans un parc et ont souhaité rendre l’ours à la jeune femme de 28 ans dans un lieu public. « Quand je l’ai vu, mes jambes se sont mises à trembler. J’ai commencé à pleurer et je l’ai serré contre moi sans plus pouvoir le lâcher », a raconté la Canadienne émue.

VIDEO: @drawmaradraw has been reunited with her teddy bear that contains her late mother’s voice. Says two good samaritans returned the bear Tuesday night after taking it from the original thief. @cbcnewsbc @CBCAlerts @CBCDeborahGoble @VancityReynolds #FOUNDMARASBEAR pic.twitter.com/G2UCiPaCRG — Dan Burritt (@DanBurritt) July 29, 2020

Dans un premier temps, elle a donné la somme qu’elle avait promise personnellement et, ensuite, elle a donné l’argent que Ryan Reynolds et d’autres internautes avaient décidé d’offrir à la personne qui retrouverait l’ours en peluche.