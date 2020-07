Comment les dernières épidémies se sont-elles arrêtées ?

Alors que le covid-19 continue de faire des victimes aux quatre coins du globe, on se demande comment éradiquer définitivement ce virus. Or, la pandémie actuelle est loin d’être la première à laquelle le monde a dû faire face. Mais comment ces précédentes épidémies ont-elles pris fin ?

Immunisation, vaccin, quarantaine et même un incendie : par le passé, les épidémies ont pris fin de différentes manières.

Philippe Sansonetti, chercheur en microbiologie, fait le point sur les différentes manières de lutter contre les maladies au micro de France Culture.

La science en échec

Si face au coronavirus tous les espoirs sont tournés vers les recherches en laboratoires, c’était bien différent par le passé, souligne ce spécialiste. « On ne se rend pas compte à quel point les sociétés de nos aïeux étaient fatalistes. Ils savaient que quand une épidémie de variole débarquait dans une région, il y allait avoir beaucoup de morts », explique Philippe Sansonetti.

« Tout un comportement s’était construit autour du fatalisme et de l’espoir religieux, qui a quand même passablement diminué dans nos sociétés modernes, qui sont au fond plus sur un mode optimiste, du progrès scientifique et du ‘tout résolu par la science’. Et on voit à l’occasion de ces maladies émergentes qu’effectivement la médecine et la science sont encore, provisoirement mais encore, en échec pour la gestion immédiate de la problématique. »