Après plusieurs plaintes, Ellen DeGeneres présente ses excuses à ses employés

Alors que plusieurs producteurs de son émission sont visés par des accusations de harcèlement et de racisme, Ellen DeGeneres a décidé de présenter ses excuses.

Après la parution d’un article dans lequel plusieurs anciens employés de l’émission « Ellen DeGeneres Show » accusaient les producteurs de racisme et de harcèlement, et l’ouverture d’une enquête interne, Ellen DeGeneres a décidé de prendre la parole. Dans une lettre envoyée à ses collaborateurs, elle explique notamment avoir voulu que le « ‘Ellen DeGeneres Show’ soit un lieu de bonheur où tout le monde était traité avec respect ».

« De toute évidence, quelque chose a changé et j’en suis désolée. Tous ceux qui me connaissent savent que c’est l’opposé de ce en quoi je crois et de ce que j’espérais pour notre show. Je n’aurais jamais eu le succès que j’ai connu sans votre contribution à toutes et à tous », poursuit-elle. « J’ai compté sur les autres pour faire le travail comme je voulais qu’ils le fassent. Il est clair que certains ne l’ont pas fait. Cela va maintenant changer et je m’engage à faire en sorte que cela ne se reproduise plus ».

Après avoir exprimé sa « compassion profonde » pour toutes les personnes « qui ont été traitées différemment », l’Américaine conclut sa lettre sur une note positive. « Cela a duré trop longtemps, mais nous avons finalement une discussion sur l’équité et la justice. Nous devons tous être plus conscients de la manière dont nos paroles et nos actes affectent les autres. Je suis contente que les problèmes rencontrés par mon émission aient été portés à mon attention. Je promets de continuer à me motiver et à encourager tous les gens qui m’entourent pour apprendre et grandir ».