Un lion lui arrache une partie du bras en plein safari de luxe

Un couple a décidé d’attaquer en justice son organisateur de voyages, Africa Travel Resource, après avoir été attaqué par un lion durant un safari de luxe en Tanzanie en 2015, comme le rapporte Metro UK.

En août 2015, Patrick et Brigitte Fourgeaud, deux Français, ont en effet été réveillés par un lion dans leur tente située dans le parc national de Ruaha. Les deux membres du couple ont d’ailleurs cru qu’ils allaient perdre la vie lorsque l’animal a attaqué. S’ils finiront par survivre, M. Fourgeaud a néanmoins perdu une partie de son bras gauche.

Raison pour laquelle les deux Français ont décidé de porter plainte contre leur organisateur de voyages. Selon eux, l’organisateur de voyages aurait dû mieux protéger ses clients. « Après plusieurs années, cela reste extrêmement difficile de penser à ce qu’il s’est passé cette nuit-là. Je n’oublierai jamais le moment où je me suis réveillée pour voir le lion devant moi. J’ai cru que j’allais mourir », explique Mme Fourgeaud.

Si « rien ne changera ce qu’ils ont vécu », Brigitte et Patrick veulent s’assurer que « cela n’arrivera plus jamais à d’autres vacanciers ». Selon le cabinet d’avocats Irwin Mitchell, qui défend les touristes, le tour-opérateur a fait preuve de nombreuses négligences. Une accusation qu’Africa Travel Resource dément avec fermeté.

Imagine waking up on holiday to find a lion in your tent – that’s what happened to Patrick and Brigitte Fourgeaud, attacked in Tanzania five years ago. Find out why the couple, who are still living with injuries, have asked our lawyer @LeaneShanks for help https://t.co/u7JTUJXODB pic.twitter.com/2PpJPVtf2l

