Un abattage clandestin de moutons découvert par la police à Bressoux

Un abattage clandestin de moutons a été découvert vendredi matin à Bressoux (province de Liège), indique la police liégeoise.

Les pompiers liégeois sont intervenus dans une maison de la rue des Martyrs à Bressoux à la suite d’une fuite de gaz et y ont découvert un abattage clandestin de moutons. Environ une dizaine d’ovins ont été retrouvés dans la cave de l’habitation.

La fuite de gaz a été provoqué par un mouton qui s’est rebellé et qui a heurté le compteur à gaz de la maison. La police, Resa (opérateur des réseaux de distribution de gaz), l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et le vétérinaire communal se sont rendus sur place. La rue des Martyrs et la rue du Moulin ont été fermées à la circulation le temps de l’intervention des pompiers et de Resa.

Selon la police de Liège, le collège communal avait émis des autorisations particulières dans le cadre de la fête du sacrifice, aussi appelée Aïd El-Kébir, pour que les musulmans puissent tuer les moutons chez eux. La condition était qu’ils devaient étourdir les bêtes, mais selon la police liégeoise, cela n’a pas été respecté dans cette affaire. Des contrôles supplémentaires de l’Afsca et de la police sont toujours en cours.