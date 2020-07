Quatre mille tonnes de déchets ramassées le long des autoroutes wallonnes en 2019

Quatre mille tonnes de déchets ont été ramassées sur le réseau autoroutier wallon en 2019, 1.000 tonnes sur les autoroutes, et près de 3.000 tonnes dans et autour des poubelles des aires publiques. La Sofico (Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures) lance une campagne d’affichage pour le respect de la propreté, annonce-t-elle vendredi.

Le ramassage de ces 4.000 tonnes de déchets représente un budget de six millions d’euros. De plus, les déchets jetés sur le bord de la route peuvent boucher les égouts et conduits d’eau et provoquer des problèmes d’écoulement et d’aquaplaning.

La Sofico rappelle aussi les amendes en vigueur: 100 euros pour pour jeter un déchet par la fenêtre de la voiture, et 150 euros pour déposer des déchets ménagers sur une aire d’autoroute, par exemple.

A l’heure des départs en vacances et des excursions locales, la Sofico lance une campagne d’affichage pour le respect de la propreté. Au total, 300 panneaux, le long des autoroutes et nationales, seront affichés, et des vidéos seront publiées sur les réseaux sociaux.