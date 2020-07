L’enterrement de Naya Rivera a eu lieu en toute discrétion

Il y a quelques jours, Naya Rivera, reconnue pour son rôle dans la série « Glee », a été enterrée en toute discrétion dans un cimetière de Los Angeles. La jeune femme est décédée le 8 juillet dernier, alors qu’elle était avec son fils sur un bateau dans le lac Piru.

Les journalistes britanniques du Blast ont annoncé ce jeudi que l’actrice Naya Rivera avait été enterrée en toute discrétion dans un cimetière privé de Los Angeles il y a près d’une semaine. La star de 33 ans avait disparu le 8 juillet dernier, après avoir embarqué sur un bateau de location avec son fils de quatre ans. Quelques heures après leur départ, l’enfant a été retrouvé seul, endormi sur l’embarcation. Il portait un gilet de sauvetage.

Des recherches ont immédiatement été entreprises, à l’aide notamment d’hélicoptère et de plongeurs. Un corps avait été retrouvé à la surface cinq jours plus tard et les autorités ont été en mesure de confirmer qu’il s’agissait bien de la jeune femme. Les premières constatations indiquent une noyade accidentelle.

Avant son décès, Naya Rivera avait participé en tant que guest à la nouvelle saison de l'émission Sugar Rush qui sortira le 31 juillet sur Netflix. En accord avec ses proches, Netflix diffusera bien l'épisode comme prévu avec un hommage pour l'actrice en début d'épisode.🕊️ pic.twitter.com/rhmhTjRqxO — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) July 30, 2020

Un sacrifice

L’enfant a raconté aux enquêteurs qu’il était allé nager avec sa mère dans le lac et que cette dernière l’avait aidé à remonter à bord. Il s’était alors « retourné et l’avait vue disparaître sous la surface de l’eau », a raconté le shérif. « L’idée étant que le bateau ait commencé à dériver, il n’était pas ancré, et qu’elle ait rassemblé assez d’énergie pour ramener son fils à bord… mais pas assez pour se sauver elle-même », a-t-il dit.

Désormais, l’actrice repose parmi les stars, non loin des tombes de Carrie Fisher (décédée le 27 décembre 2016), Debbie Reynolds (décédée un jour plus tard) et du comédien Paul Walker (décédé le 30 novembre 2013). Cette nouvelle avait ému les fans, elle qui était devenue pour certains une icone du mouvement LGBT, de par son rôle de pompom-girl gay dans la série « Glee ».