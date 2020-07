Ils s’endorment sur leur matelas gonflable et se réveillent à un kilomètre de la côte

Grosse frayeur pour un couple de Suisses profitant du soleil sur la côte d’Ugento, au sud de l’Italie. Alors qu’ils s’étaient endormis en mer sur leur matelas gonflable, les deux Suisses, âgés de 20 et 22 ans, se sont réveillés à environ un kilomètre du rivage!

Selon le « Leccesette », les deux amoureux se seraient endormis, bercés par le mouvement des vagues. Ce n’est qu’à leur réveil qu’ils se sont rendu compte qu’ils avaient dérivé. Après avoir tenté de revenir vers la plage à la force des bras, une tâche impossible à cause du vent, les touristes ont commencé à gesticuler et à crier pour que quelqu’un les remarque. Heureusement pour eux, une personne sur la plage a réalisé qu’ils étaient en danger et a appelé les secours.

Des gardes-côtes sont finalement arrivés en jet-ski à hauteur des deux imprudents, avant de les ramener sains et saufs sur la plage. « C’est une mésaventure qui se termine bien, due à la distraction et à la mauvaise connaissance de la mer dans cette zone. Nous sommes rapidement intervenus et il n’y aura aucune conséquence pour les deux jeunes si ce n’est une peur bleue », a expliqué au journal « Repubblica » Maurizio Scardia, un secouriste de Lecce.