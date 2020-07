Facebook, Apple et Amazon ne ressentent pas l’impact du coronavirus

Pandémie ou pas, Facebook a vu son chiffre d’affaires progresser de 11% au deuxième trimestre, à 18,7 milliards de dollars, d’après ses résultats publiés jeudi.

Le géant des réseaux sociaux a habitué les marchés à des croissances plus spectaculaires de ses revenus, mais en temps de pandémie il dépasse tout de même les attentes des analystes d’un milliard. Son titre prenait 7% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse. Le bénéfice net a, lui, quasiment doublé à plus de 5 milliards de dollars, grâce à la comparaison favorable avec celui publié en juillet 2019 quand le réseau social avait dû payer une amende record infligée par les autorités américaines.

Le réseau créé par Mark Zuckerberg est désormais utilisé par près d’1,8 milliard de personnes au quotidien, soit 12% de plus sur un an. Sa famille d’applications (Facebook, Instagram et les messageries Messenger et WhatsApp) touchent 3,14 milliards d’individus tous les mois (+14%). Ces chiffres témoignent de sa bonne santé car les données des utilisateurs constituent le moteur de la plateforme, qui les collecte pour établir des profils de consommateurs et vendre des publicités ultraciblées à grande échelle.

